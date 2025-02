"Richtig geil": HC Elbflorenz happy über Leistung zum Rückrundenauftakt

Daumen hoch vom Coach: André Haber (38) war mit der Leistung seiner Jungs zum Rückrundenauftakt zufrieden. © Lutz Hentschel

Das Haar in der Suppe wollte HCE-Coach André Haber (38) nach dem souveränen Auftritt nicht suchen: "Wir tun gut daran, uns auf die guten Dinge zu konzentrieren." Und davon gab es am Sonntag reichlich. Unter anderem der wieder einmal bärenstarke Marino Mallwitz (28) im Tor überragte. 16 Paraden bei einer Quote über 40 Prozent.

"Unser Tempospiel war phasenweise super", nannte Haber einen weiteren wichtigen Faktor zum Sieg: "Da müssen wir weiter dran bleiben, dass das über 60 Minuten geht."

Für die Gäste aus Sachsen-Anhalt war das eine Nummer zu gut. Bis Sonntag waren sie immerhin die beste Auswärtsmannschaft. Fünfmal siegten sie in der Fremde, öfter gewann keiner.

"Mit so einem Spiel können wir die Leute für uns gewinnen und so ein Feuer entfachen", sagte Julius Dierberg (32) zur Party-Stimmung in der Halle. Er bejubelte gemeinsam mit den meisten der 2704 Fans in der BallsportARENA neun eigene Treffer. Zwischenzeitlich spielten die Tiger wie im Rausch. "Dann wird’s richtig geil", kommentierte der Linksaußen.