Zu wenig Gegenwehr, zu viele Fehler: HC Elbflorenz blamiert sich im Ost-Duell!

Dessau - Der HC Elbflorenz konnte den Dessau-Roßlauer HV in seinem Kampf um den Aufstieg in die 1. Bundesliga nicht in die Bredouille bringen. Die Dresdner, die erst vor einer Woche den Klassenerhalt in der 2. Liga gesichert hatten, unterlagen im Ost-Duell bei den Anhaltinern klar und deutlich mit 25:34 (13:18).