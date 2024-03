HC Elbflorenz empfängt Lübbecke: Jetzt soll auch daheim ein Sieg her!

Dresden - Der HC Elbflorenz hatte in der Vorbereitung den Schwerpunkt auf die Auswärtsspiele gelegt. Da haperte es. Fürs Erste wurde das Ziel erreicht, in der Fremde vermehrt zu punkten. In Essen und in Minden gelangen zwei sichere Siege. Jetzt soll es auch wieder in eigener Halle gelingen. Am Samstag kommt der TuS Lübbecke.