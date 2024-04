HCE-Kreisläufer Thümmler freut sich auf Derby gegen Aue: "Emotionen freien Lauf lassen!"

Dresden - Sebastian Greß (29) steht für das Sachsenderby am Samstagabend in der BallsportArena krankheitsbedingt noch auf der Kippe. Gut möglich also, dass erneut Jonas Thümmler (30) die Tiger gegen Aue aufs Feld führt. Das machte er bereits in der Vorwoche in Coburg - und das mit Bravour. Der Kreisläufer traf sechsmal.