Letzter Derby-Tanz zwischen HCE und EHV: "Mit Demut und Respekt!"

Dresden - Die Sitzplätze sind alle weg, es gibt nur noch einige Stehplätze. Die BallsportArena in Dresden wird am morgigen Samstag zum zweiten Mal in Folge ausverkauft sein. Alle sind heiß auf das Sachsenderby gegen den EHV. Problem dabei: Es wird das letzte auf Zeit sein.

Schon die eigene Erfahrung in dieser Saison verbietet das. Dresden hat Punkte in Vinnhorst (17.) und Minden liegen lassen (16.).

Sorge, dass seine Mannschaft den Gegner unterschätzt, hat der Trainer nicht. "Das wäre sehr komisch. Uns steht in jedem Spiel Demut und Respekt gut zu Gesicht. Das ist völliger Quatsch, darüber nachzudenken", so Haber.

Daher ein letzter Tanz der beiden. Schade eigentlich. "Aus meiner Sicht hundertprozentig. Ich würde auch gern nächstes Jahr in Aue und in Dresden spielen, keine Frage", bedauert Dresdens Trainer André Haber (37).

HCE-Coach André Haber (37, r.) zusammen mit Lukas Wucherpfennig (28) im Hinspiel. Wucherpfennig war da mit sechs Toren bester Werfer - traf jeweils vom Punkt. © Frank Kruczynski

Die HCE-Männer wissen, dass es in einem Derby nicht auf den Tabellenstand ankommt. Es geht ums Prestige, auch für Aue.

Mit einem Erfolg gerade in Dresden könnte der EHV zumindest diese verkorkste Saison etwas retten.

"Wir müssen sportlich wissen, was passiert, was der Gegner will und was wir wollen. Es wird ein emotionales Spiel, was keiner Zusatz-Motivation bedarf. Es ist leicht, die Mannschaft darauf vorzubereiten", sagt Haber.

"Wir haben das Hinspiel in Aue gewonnen, wir wollen auch das Rückspiel gewinnen."

Auf zum letzten Tanz auf Zeit.