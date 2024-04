Hungrige Tiger nicht zu stoppen: HC Elbflorenz siegt weiter

Coburg - Die Tiger des HC Elbflorenz machen derzeit reichlich Beute. Das Team von André Haber blieb am Ostermontag auch das sechste Spiel in Serie ungeschlagen. Dank des 35:32 (18:14) bei der HSG 2000 Coburg zog der HCE an den Oberfranken vorbei auf Tabellenplatz fünf.