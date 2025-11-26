HCE-Leistungsträger verlängert langfristig: Sein Ziel ist die Bundesliga
Dresden - Es läuft beim HC Elbflorenz, und Timo Löser (26) hat daran einen großen Anteil. Zur Belohnung gibt's ein neues Arbeitspapier: Der 26-Jährige bleibt langfristig bis 2029 ein Tiger.
"Er ist in seiner Zeit hier in Dresden zu einer festen Größe geworden – sportlich wie menschlich. Umso schöner ist es, dass er seinen Weg in den kommenden Jahren gemeinsam mit uns fortsetzt", freut sich HCE-Coach André Haber (39), der Löser bereits aus der gemeinsamen Zeit in der Jugend des SC DHfK Leipzig kennt.
Im Sommer 2024 mit der Empfehlung von 670 Toren in 131 Pflichtspielen aus Dessau nach Dresden gekommen, netzte der wurfgewaltige Rückraumspieler auch in der vergangenen Saison 153-mal in 34 Spielen (56,25 Prozent Wurfgenauigkeit).
Da geht aber noch mehr, wie Löser aktuell unter Beweis stellt. In zwölf Spielen kommt er auf 59 Tore (66,29 Prozent Wurfgenauigkeit) sowie auf 20 Assists. Viermal schon steuerte der gebürtige Merseburger sieben Treffer in einem Spiel bei, einmal bereits acht an Spieltag 7 gegen Coburg.
Zuletzt gegen Essen gab's einen Handball-Performance-Index von 98 Prozent - überragend!
HC Elbflorenz und Timo Löser sind ein perfektes Match
Löser und der HC Elbflorenz, das passt. "Die Ziele des Vereins decken sich perfekt mit meinen eigenen: Wir wollen aufsteigen und in Dresden Bundesliga-Handball spielen – Stadt, Verein, Umfeld und Fans haben das verdient", erklärt der 1,97 Meter große Rechtshänder.
"Ich habe große Lust, diesen Weg weiterzugehen und meinen Beitrag zu leisten. Die Arbeit mit dem Team macht unglaublich viel Spaß, das Trainerteam entwickelt mich jeden Tag weiter, und unsere Spielweise passt perfekt zu mir. Wir sind hier noch lange nicht am Ende. Ich freue mich auf die Zukunft."
Performen Löser und seine Kollegen auch in den nächsten Wochen so wie zuletzt, dann ist noch vieles möglich. Die Aufstiegsränge eins und zwei sind nur einen Zähler entfernt. Zehn Ligaspiele sind die Tiger in Serie ungeschlagen. Das soll auch morgen beim Aufsteiger HSG Krefeld Niederrhein so bleiben.
Ein beflügelter Löser würde helfen!
Titelfoto: Lutz Hentschel