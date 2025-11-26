HCE-Leistungsträger verlängert langfristig: Sein Ziel ist die Bundesliga

Dresden - Es läuft beim HC Elbflorenz , und Timo Löser (26) hat daran einen großen Anteil. Zur Belohnung gibt's ein neues Arbeitspapier: Der 26-Jährige bleibt langfristig bis 2029 ein Tiger.

Leistungsträger Timo Löser (26, r.) trägt das gestreifte Trikot noch deutlich länger. © Lutz Hentschel

"Er ist in seiner Zeit hier in Dresden zu einer festen Größe geworden – sportlich wie menschlich. Umso schöner ist es, dass er seinen Weg in den kommenden Jahren gemeinsam mit uns fortsetzt", freut sich HCE-Coach André Haber (39), der Löser bereits aus der gemeinsamen Zeit in der Jugend des SC DHfK Leipzig kennt.

Im Sommer 2024 mit der Empfehlung von 670 Toren in 131 Pflichtspielen aus Dessau nach Dresden gekommen, netzte der wurfgewaltige Rückraumspieler auch in der vergangenen Saison 153-mal in 34 Spielen (56,25 Prozent Wurfgenauigkeit).

Da geht aber noch mehr, wie Löser aktuell unter Beweis stellt. In zwölf Spielen kommt er auf 59 Tore (66,29 Prozent Wurfgenauigkeit) sowie auf 20 Assists. Viermal schon steuerte der gebürtige Merseburger sieben Treffer in einem Spiel bei, einmal bereits acht an Spieltag 7 gegen Coburg.

Zuletzt gegen Essen gab's einen Handball-Performance-Index von 98 Prozent - überragend!