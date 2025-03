HCE-Nationalspieler Stavast will endlich wieder jubeln

Ivar Stavast (27, vorn) will wieder jubeln - sowohl beim HC Elbflorenz als auch beim Nationalteam gab es da zuletzt wenig Grund für. © Lutz Hentschel

Mit einer guten Ausgangslage und auf Platz eins liegend, ging der 27-Jährige mit Oranje in die EM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer Inseln. Der Platz an der Sonne ist nun erst einmal weg, weil die Niederlande keines der beiden Spiele gegen den Inselstaat gewann.

"Vielleicht sind wir gerade nicht in der Form, in der wir gern wären", so Stavast: "Aber wir haben trotzdem gute Chancen, unter die ersten beiden zu kommen."

Ähnlich sieht es auch in Stavasts Wahlheimat Dresden aus: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie und gar drei Spielen ohne Sieg ist der Rückraumspieler jetzt richtig heiß, den Bock mit seinen Kollegen umzustoßen.

"Jeder aus der Mannschaft will sich für das Hinspiel revanchieren", sagte der 27-Jährige zum Auswärtsspiel in Lübeck am Samstag (18 Uhr). Da bekamen die Tiger kurz vor Schluss den Ausgleich.