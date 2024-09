Nach zwei Roten Karten in zwei HCE-Spielen: Seidler vor Hamm im Blickpunkt

Oliver Seidler (25, r.) geht am Kreis dahin, wo es wehtut. Sein Coach nimmt ihn in Schutz. © Lutz Hentschel

"Das waren beides Situationen zum Spielende, das kann passieren. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es jetzt im dritten Spiel auch ein drittes Mal eine Rote Karte geben wird", erklärt der 38-Jährige.

In der heimischen Ballsport-Arena wird es am Samstag zum Heimspiel-Auftakt gegen den ASV Hamm-Westfalen (18 Uhr) trotzdem heiß hergehen. Denn vor heimischen Publikum will der HCE die Niederlage vom Mittwoch in Ludwigshafen wieder vergessen machen.

"Jetzt stehst du nach vier Tagen da und hast ein Spiel gewonnen, eins verloren. Das ist schade, weil auch ein Sieg in Ludwigshafen drin gewesen wäre", so Haber.