Wieder Rot für Seidler! HC Elbflorenz verliert in Ludwigshafen

Ludwigshafen - Die Bäume wachsen zu Saisonbeginn nicht gleich in den Himmel. Die Männer des HC Elbflorenz verloren die umkämpfte Partie bei den Eulen Ludwigshafen mit 23:24, nachdem sie vier Tage zuvor einen 29:27 Auftaktsieg in Dessau gefeiert hatten.

Doruk Pehlivan erzielte fünf Tore für den HCE, doch der türkische Nationalspieler musste in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld, nachdem er den Ellenbogen eines Gegners ins Gesicht bekommen hatte. © Koesegi/PIX-Sportfotos

Die Mannschaft von Chefcoach André Haber zeigte einen Start nach Maß, hatte nach fünf Minuten mit 4:2 die Nase vorn. Mann der Auftaktphase war Doruk Pehlivan, der vier der ersten fünf HCE-Treffer erzielte.



Aber die Eulen drehten den Spieß um, Elbflorenz lag 8:9 hinten. Während Ludwigshafens Keeper Mats Grupe immer wieder mit Paraden glänzte, kam Robin Cantegrel, der diesmal den Vorzug vor Marino Mallwitz erhielt, nur selten zu Aktionen.

Bitter für die Gäste: Als Pehlivan den Ellenbogen eines Gegenspielers ins Gesicht bekam, musste er benommen vom Feld. Seine Mannschaft geriet 8:11 in Rückstand.

Haber nahm eine Auszeit. Seine Ansage: "Es gibt kein Problem. Wir müssen vorne nur mehr Bälle reinwerfen." Das taten seine Schützlinge dann auch. Nach sieben Minuten Dresdner Torabstinenz erzielte Lukas Wucherpfennig das 9:11.

Nun zeigte auch Cantegrel mehrfach sein Können. Und vorn glich Justin Döbler in der 29. Minute zum 12:12 aus. So lautete auch der Pausenstand beim 29:27-Sieg zum Saisonauftakt in Dessau.