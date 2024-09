HC Elbflorenz startet in Dessau - Lösers doppelte Rückkehr

Dresden - Wiedersehen gleich im doppelten Sinn! Erst am vergangenen Samstag gab's für den HC Elbflorenz die Generalprobe beim Ligakonkurrenten Dessau-Roßlauer HV, am morgigen Samstag (16.03 DYN/MDR) starten die Mannen von André Haber (38) dort in die neue Zweitliga-Saison.