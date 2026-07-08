Neuer Nachwuchsplan beim HCE: "Wollen Dresdner Talente integrieren"

Dresden - Die Zweitliga-Saison schloss der HC Elbflorenz auf dem dritten Rang ab, im Nachwuchs-Ranking landeten die Sachsen aber genau am anderen Ende der Tabelle: Platz 16. Noch Platz 16, wenn es nach Rico Göde (44) geht.

Jannik Dutschke (24) gehörte in der abgelaufenen Saison beim HC Elbflorenz zu den lokal ausgebildeten Spielern. © Matthias Rietschel

"Der Plan ist, dass André Haber erst einmal vor der eigenen Tür schauen muss, bevor wir woanders hingucken", erklärt Göde, Sportlicher Leiter beim HCE, den Wunsch mit dem eigenen Nachwuchs.

2847,20 Punkte sammelten die Sachsen in der vergangenen Saison im HBL-Ranking, das sich unter anderem aus den Einsatzminuten lokal ausgebildeter "U23"-Spieler ergibt.

Bei den Dresdnern zählen dazu beispielsweise Ediz Aktas (21), Oliver Sandin (21) oder Timo Schwaiger (21). Auch Jannik Dutschke (24) fiel da noch mit rein. Und bescherten dem HCE damit 11.675,72 Euro Zusatzeinnahmen.

Zum Vergleich: Dormagen als Top-Ausbilder kassierte knapp 87.000 Euro, Sachsen-Konkurrent Leipzig fast 32.000 Euro.

"Genau das wollen wir", betont Göde: "Wir wollen davon zehren. Wir wollen unsere Dresdner Talente, die wir auch selbst ausgebildet haben, in unsere erste Männermannschaft integrieren."