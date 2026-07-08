Neuer Nachwuchsplan beim HCE: "Wollen Dresdner Talente integrieren"

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der HC Elbflorenz schloss die Saison im Nachwuchs-Ranking auf Platz 16 ab. Noch Platz 16, wenn es nach Sportchef Rico Göde geht.

Von Tim Schölzel

Dresden - Die Zweitliga-Saison schloss der HC Elbflorenz auf dem dritten Rang ab, im Nachwuchs-Ranking landeten die Sachsen aber genau am anderen Ende der Tabelle: Platz 16. Noch Platz 16, wenn es nach Rico Göde (44) geht.

Jannik Dutschke (24) gehörte in der abgelaufenen Saison beim HC Elbflorenz zu den lokal ausgebildeten Spielern.
Jannik Dutschke (24) gehörte in der abgelaufenen Saison beim HC Elbflorenz zu den lokal ausgebildeten Spielern.  © Matthias Rietschel

"Der Plan ist, dass André Haber erst einmal vor der eigenen Tür schauen muss, bevor wir woanders hingucken", erklärt Göde, Sportlicher Leiter beim HCE, den Wunsch mit dem eigenen Nachwuchs.

2847,20 Punkte sammelten die Sachsen in der vergangenen Saison im HBL-Ranking, das sich unter anderem aus den Einsatzminuten lokal ausgebildeter "U23"-Spieler ergibt.

Bei den Dresdnern zählen dazu beispielsweise Ediz Aktas (21), Oliver Sandin (21) oder Timo Schwaiger (21). Auch Jannik Dutschke (24) fiel da noch mit rein. Und bescherten dem HCE damit 11.675,72 Euro Zusatzeinnahmen.

Sachsen-Derby in der ersten Pokal-Runde! HCE und EHV freuen sich über "Wunschlos"
HC Elbflorenz Sachsen-Derby in der ersten Pokal-Runde! HCE und EHV freuen sich über "Wunschlos"

Zum Vergleich: Dormagen als Top-Ausbilder kassierte knapp 87.000 Euro, Sachsen-Konkurrent Leipzig fast 32.000 Euro.

"Genau das wollen wir", betont Göde: "Wir wollen davon zehren. Wir wollen unsere Dresdner Talente, die wir auch selbst ausgebildet haben, in unsere erste Männermannschaft integrieren."

HC Elbflorenz könnte langfristig auch von Handball als neues-altes Sportschulfach profitieren

HCE-Sportchef Rico Göde (44) will wieder mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen.
HCE-Sportchef Rico Göde (44) will wieder mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen.  © Lutz Hentschel

Was dabei sicher helfen wird: Ab dem kommenden Schuljahr ist Handball wieder Bestandteil des Sportschulzentrums.

Die Wiederaufnahme ins Repertoire von Dresdens Nachwuchs-Sportelite ist eine Rückkehr, nachdem die Sportart 2005 aus dem Konzept gefallen war. "Auch in der kommenden Saison werden wieder einige Talente aus der A-Jugend anklopfen."

Der Name Linus Zimmermann fällt dabei häufiger. Der Jungtiger, der bereits seit 2014 im Nachwuchs der Dresdner unterwegs ist, geht in sein letztes Jugend-Jahr - und dürfte schon bald für Habers Team interessant werden.

Titelfoto: Bildmontage: Matthias Rietschel; Lutz Hentschel

Mehr zum Thema HC Elbflorenz: