Sachsen-Derby in der ersten Pokal-Runde! HCE und EHV freuen sich über "Wunschlos"

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In der ersten Runde des DHB-Pokals kommt es gleich zum Sachsen-Derby: Der HC Elbflorenz und der EHV Aue treffen im August aufeinander.

Von Steffen Grimm, Jens Maßlich

Aue/Dresden/Leipzig - Drei Duelle wären diese Saison möglich gewesen, am Ende gibt es immerhin eins: Der EHV Aue hat den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga knapp verpasst, jetzt empfangen die Schachter den HC Elbflorenz zumindest in der 1. Runde des DHB-Pokals.

Das letzte Pflichtspiel-Derby zwischen Dresden und Aue gab's im April 2024.
Das letzte Pflichtspiel-Derby zwischen Dresden und Aue gab's im April 2024.  © Matthias Rietschel

Das war so nicht abzusehen, ergab aber die Auslosung am Mittwoch. Und zugegeben: Da alle 42 Teilnehmer vorab jeweils in eine Nord- und eine Südgruppe eingeteilt waren, war die Wahrscheinlichkeit für ein direktes Sachsen-Duell recht hoch.

"Da haben wir gleich mal ein richtiges Hammerlos gezogen. Dresden ist ein Schwergewicht der 2. Liga, aber eine interessante Aufgabe. Da haben wir eine richtige Standortbestimmung, Derby macht aber immer Spaß. Gern hätten wir das Spiel auch im Ligabetrieb gehabt", gibt EHV-Sportchef Stephan Swat (48) zu.

Dresden-Coach André Haber (39) findet: "Das ist ein Wunschlos. Wir haben eine kurze Fahrt, hoffen auf viele Dresdner Fans – ein Derby, das ist cool. Ich freue mich, dass es zumindest im Pokal dazu gekommen ist."

HCE-Trainer André Haber (39) hätte sich kaum ein besseres Los vorstellen können.
HCE-Trainer André Haber (39) hätte sich kaum ein besseres Los vorstellen können.  © Lutz Hentschel
Auch der Auer Sportchef Stephan Swat (48) ist zufrieden.
Auch der Auer Sportchef Stephan Swat (48) ist zufrieden.  © Frank Kruczynski

SC DHfK Leipzig muss bei TUSEM Essen ran

Für den SC DHfK Leipzig startet die neue Handball-Saison dagegen mit einer Eingewöhnung in den neuen Liga-Alltag. Der Erstliga-Absteiger muss zum Kräftemessen bei TUSEM Essen ran. Es wird ein erster Vorgeschmack auf die neue Saison.

Übrigens: Genau vor zehn Jahren zog der SC nach einem Erstrunden-Sieg in Essen im späteren Verlauf ins Final Four ein. Ein gutes Omen? Gespielt wird am Wochenende vom 21. bis 23. August.

Titelfoto: Matthias Rietschel

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