Sachsen-Derby in der ersten Pokal-Runde! HCE und EHV freuen sich über "Wunschlos"

Aue/Dresden/Leipzig - Drei Duelle wären diese Saison möglich gewesen, am Ende gibt es immerhin eins: Der EHV Aue hat den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga knapp verpasst, jetzt empfangen die Schachter den HC Elbflorenz zumindest in der 1. Runde des DHB-Pokals.

Das letzte Pflichtspiel-Derby zwischen Dresden und Aue gab's im April 2024. © Matthias Rietschel

Das war so nicht abzusehen, ergab aber die Auslosung am Mittwoch. Und zugegeben: Da alle 42 Teilnehmer vorab jeweils in eine Nord- und eine Südgruppe eingeteilt waren, war die Wahrscheinlichkeit für ein direktes Sachsen-Duell recht hoch.

"Da haben wir gleich mal ein richtiges Hammerlos gezogen. Dresden ist ein Schwergewicht der 2. Liga, aber eine interessante Aufgabe. Da haben wir eine richtige Standortbestimmung, Derby macht aber immer Spaß. Gern hätten wir das Spiel auch im Ligabetrieb gehabt", gibt EHV-Sportchef Stephan Swat (48) zu.

Dresden-Coach André Haber (39) findet: "Das ist ein Wunschlos. Wir haben eine kurze Fahrt, hoffen auf viele Dresdner Fans – ein Derby, das ist cool. Ich freue mich, dass es zumindest im Pokal dazu gekommen ist."