Schwitzen statt Bierchen: So läuft die Vorbereitung beim HC Elbflorenz

Dresden - "Die lassen wir in nächster Zeit erst einmal so stehen", kommentierte Ivar Stavast (28) vergangene Woche ein Foto von sich in seiner eigenen Instagram-Story, wie er eine Trommel Bier auf den Boden stellt. Das Foto stammt vom letzten Spieltag, ist etwa vier Wochen alt. Doch die neue Saison wirft ihre Schatten voraus, der Vorbereitungsplan beim HC Elbflorenz steht.

Das Bier hat Ivar Stavast (28) vorsichtshalber schon wieder beiseitegestellt. Denn der Vorbereitungsplan beim HC Elbflorenz für die kommende Saison steht. © HCE/Steve Löser

Gemeint hatte Stavast mit dem Beitrag auf der Social-Media-Plattform zwar eigentlich, dass der Erholungsurlaub mit seiner Freundesgruppe vorüber ist. Doch in gewisser Weise ist damit auch offiziell die Zeit des Beinehochlegens beendet.

Denn selbst wenn er im Anschluss noch einmal einen Abstecher in seine Heimat gemacht hat, die ein oder andere Einheit stand trotzdem auf dem Programm. Also nur verständlich, dass der 28-Jährige erst mal die Finger von alkoholischen Getränken lässt.

Aus gutem Grund: Coach André Haber (39) bittet am 15. Juli zum Trainingsauftakt. Ab da bleiben fünfeinhalb Wochen bis zum ersten Pflichtspiel im DHB-Pokal. Beim Drittligisten EHV Aue geht's am 21. oder 23. August im Lößnitztal um den Einzug in Runde zwei.

Während der Anwurf noch nicht feststeht, ist klar, in welche Gesichter Stavast beim ersten Schwitzen der Tiger blickt.

Nicht mehr beim HCE sind: Vincent Klepp (25), Lukas Wucherpfennig (30), Doruk Pehlivan (27), Timo Stoyke (24) und Jannik Dutschke (24). Zum restlichen alten Zweitliga-Kader stoßen Dominik Skopar (19), Daniel Blaha (20), Julius Meyer-Siebert (25) und Nils Fuhrmann (22). Coach Haber und der Sportliche Leiter Rico Göde (44) wollen erst mal keinen weiteren Spieler verpflichten.