Mindestens bis Februar die Nummer 1: HCE überwintert als Spitzenreiter

Dresden - Als die "Derbysieger"-Rufe nach dem 42:34-Sieg in Dessau verstummten und in "Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter"-Jubel überging, da rechneten noch nicht alle HCE-Anhänger damit, dass diese wunderbare Momentaufnahme mehr als nur eine Nacht Bestand haben sollte.

Großer Jubel nach dem Derbysieg in Dessau: Der HC Elbflorenz überwintert als Tabellenführer. © IMAGO/Björn Reinhardt

Denn durch Balingens 27:32-Niederlage bei Bietigheim am Samstag grüßen die Dresdner von der Tabellenspitze - und das mindestens einmal bis zum 6. Februar, denn bis dahin ruht die zweite Liga aufgrund der EM.

"Das war der perfekte Abschluss der Hinrunde. Es ist fast ein bisschen schade, dass es jetzt schon vorbei ist", sagte Timo Löser (26), der mit sechs Treffern gegen seinen Ex-Verein erneut einen großen Anteil daran hatte, das sein Team als Tabellenführer in die Pause geht.

Genau die haben sich die Dresdner aber verdient. "Wir haben jetzt erstmal ein, zwei Wochen frei", so der 26-Jährige, der noch keine großen Pläne für die freien Tage hat.