HC Elbflorenz verpflichtet Kreisläufer: In Dresden trifft er einen alten Bekannten

Dresden - Nach der bitteren 25:34-Niederlage am Freitag hatte der HC Elbflorenz am Wochenende auch gute Nachrichten im Gepäck.

Oliver Seidler (24), hier hinter Dresdner Phillip Jungemann, wechselt an die Elbe. © Lutz Hentschel

Wie der Verein am Samstag bekannt gab, wechselt Kreisläufer Oliver Seidler (24) an die Elbe.

Der gebürtige Leipziger kommt vom Absteiger Wölfe Würzburg.

"Diese Saison war zwar für mich persönlich meine bislang beste, aber natürlich bin ich nicht nach Würzburg gegangen, um am Ende 3. Liga zu spielen. Die Ambitionen waren andere. Beim HC Elbflorenz sehe ich nun das Potenzial, diese zu verwirklichen", erklärt der 24-Jährige seinen Wechsel.

In Dresden wird Seidler auch einen alten Bekannten treffen. Denn ab der kommenden Saison wird André Haber als Trainer an der Seitenlinie des HCE stehen.

"Ich kenne den Verein und sein Umfeld ganz gut, bin in Leipzig mit André Haber als Trainer unter anderem Deutscher A-Jugend-Meister geworden, und nicht zuletzt ist Sachsen meine Heimat. Ich freue mich auf Dresden und eine erfolgreiche Zeit beim HC Elbflorenz, der in die Spitzengruppe der 2. Liga gehört", ergänzt Seidler.

Dass die Spitzengruppe in dieser Saison in weiter Ferne war, zeigt, dass der HC Elbflorenz erst in der vergangenen Woche den Klassenerhalt perfekt machen konnte.

Seidler kommt in seiner Karriere bislang auf insgesamt 93 Zweitligapartien und erzielte dabei 294 Tore.