HCE vor schwerer Aufgabe: Mallwitz und Cantegrel müssen ihr Tor vernageln!

Marino Mallwitz (28, l.) und Robin Cantegrel (29, r.) mit Torwarttrainer Timo Meinl (45). © Lutz Hentschel

Beide glänzten in der noch jungen Saison schon mehrfach mit Spitzenleistungen. "Die Quote von 57 Prozent gehaltener Bälle, die Marino in Hagen in 30 Minuten geschafft hat, das ist nicht normal, das ist Wahnsinn", lobt der vor dieser Saison verpflichtete Cantegrel seinen Teamkollegen.

Das Ziel ist immer, so der Franzose, "mindestens einen von drei Bällen zu parieren" - also eine Quote von 33 Prozent.

Auffallend: Beide Torhüter verstehen sich trotz der Konkurrenz auf dieser Position super. Jeder freut sich im Spiel über die Paraden des anderen. "Wir haben eine sehr gute Verbindung, auch mit unserem Torwarttrainer Timo Meinl", erklärt Cantegrel.

André Haber (38) sagt: "Wir haben zwei Torhüter, die das Potenzial besitzen, zu den Besten der Liga zu gehören."