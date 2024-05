Letztes Heimspiel steht an: HC Elbflorenz will Platz vier verteidigen!

Ein Sieg wird für André Haber (37, v.) und sein Team noch nicht reichen, um Platz vier zu verteidigen. Doch das ist das Ziel. © Lutz Hentschel

In der BallsportArena findet am Wochenende ein Qualifikationsturnier für die neu geschaffene B-Junioren-Bundesliga statt. Am Samstag geht es um 10 Uhr los, am Sonntag um 9 Uhr.

"Wir erhoffen uns eine ordentliche Zuschauer-Kulisse", sagt der Sportliche Leiter Rico Göde (42). "Für uns wäre es wahnsinnig wichtig, in die Bundesliga zu kommen."

Von den acht teilnehmenden Mannschaften qualifizieren sich die ersten beiden für die nächste Runde. "Wir wollen dabei sein", so Göde.

Am Sonntag direkt im Anschluss an das letzte Spiel der Quali-Runde steigt das letzte Heimspiel der Profis. Im Laufe der Rückrunde ist der HCE bis auf Platz vier geklettert. Höher geht nicht mehr, weil der Dritte aus Hagen sechs Punkte mehr auf dem Konto hat.

Also will Dresden diesen vierten Platz verteidigen. "Wenn wir einmal da sind, die anderen Mannschaften haben uns das angeboten und wir haben unsere Spiele gewonnen. Jetzt würden wir das gern verteidigen", spricht Trainer André Haber (37) die starke Rückrunde an.