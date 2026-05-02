HCE-Aufstiegstraum ade! Peinlich-Pleite gegen Kellerkind

Dresden - Von seinen Tigern bekam Präsident Uwe Saegeling zu seinem Geburtstag am Dienstag ein Trikot mit der Nummer 60 überreicht. Das viel größere Präsent sollte am Freitagabend in der BallsportARENA mit einem Heimsieg folgen. Stattdessen boten die Dresdner bei der 27:28 (14:16)-Pleite gegen die HSG Krefeld Niederrhein viel Grund zur Verzweiflung - und kassierten den endgültigen K.o. im Aufstiegsrennen.

Jonas Thümmler (r.) und der HCE strauchelten vor allem offensiv. © Lutz Hentschel

Irgendwie war von Beginn an der Wurm drin. Nach Ballgewinn traf Doruk Pehlivan von der Mittellinie aufs leere Tor nur den Pfosten, bei Krefeld sprang der Ball vom Rücken Robin Cantegrels über die Linie - 2:6 (8. Minute).

Verwaist war das Gäste-Tor, weil der Drittletzte über die gesamte Partie mutig mit sieben Feldspielern angriff und immer wieder Lösungen gegen den Dresdner Abwehrverbund fand. Dazu scheiterten die Sachsen am bärenstarken Krefeld-Hüter Pau Guitart, der unglaubliche elf Würfe im ersten Abschnitt hielt.

Die besten Erkenntnisse zur Pause: Weil Cantegrel mit acht Paraden ebenfalls stark drauf war, ging es nur mit minus zwei in die Kabinen. Und viel ineffektiver im eigenen Abschluss ging nicht.