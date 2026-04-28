Schluss-Drama hält HCE auf Kurs: Buzzer-Chaos überfordert sogar den Coach

Dresden - "Wenn du mit einem Spiel auf Augenhöhe in die letzten zehn Minuten gehst, dann kann in der zweiten Liga alles passieren", so André Haber (39). Mit der wilden Schlusssequenz, wie sie sich beim 33:32-Sieg seines HC Elbflorenz in Essen abspielte, konnte aber niemand rechnen.

Trauer und Jubel nah beieinander: Die Tiger vom HC Elbflorenz freuten sich nach dem Sieg in letzter Sekunde. © Mathias M. Lehmann

"Ich habe mich darüber beschwert, dass das Spiel vorbei sein müsste", schilderte der 39-Jährige seine erste Reaktion auf die Unterbrechung in Spielminute 59:59 - und unterstrich damit die Undurchsichtigkeit der vermeintlich letzten Aktion der Partie.

Ein Abschluss von Doruk Pehlivan (27) landete am Pfosten, sprang von dort zurück ins Feld. Am Kreis kämpfte Oliver Seidler (27) gegen Essens Tom Wolf (19) um den Ball, der TuSEM-Spieler bugsierte diesen in Richtung Toraus.

Genau in diese Aktion drückte Essen-Coach Kenji Hövels (32) auf den Auszeit-Buzzer. Minutenlang berieten sich die Schiedsrichter Nils Blümel und Jens Vortmann. Dann fiel die Entscheidung auf Siebenmeter für den HCE.

Denn: Ein Timeout ist nur bei eigenem Ballbesitz erlaubt, somit handelte es sich um einen Regelverstoß. Und weil der Verstoß innerhalb der letzten 30 Sekunden lag, gab es eben nicht Freiwurf, sondern den Strafwurf, den Louis Bensch (20) eiskalt verwandelte.