Keine Selbstläufer-Garantie für den HCE: "Nicht in der Pole-Position, aber ärgster Verfolger"

Dresden - Mit der HSG Krefeld Niederrhein muss der HC Elbflorenz am Freitag in der BallsportARENA (19.30 Uhr) gegen das dritte Kellerkind in Folge ran. Dass es trotzdem kein Selbstläufer wird, das zeigte die jüngste Vergangenheit eindrucksvoll .

Ein Selbstläufer war der Auftritt in Essen nicht. Ganz im Gegenteil. Rückenwind für die Partie am Freitag gegen Krefeld gab es für André Haber (39, v.) & Co. trotzdem. © Lutz Hentschel

Gegen Essen, direkt überm Strich, gelang den Dresdnern im Hinspiel beim 41:24 der höchste Sieg ihrer Zweitliga-Geschichte. Gegen Krefeld war es nur eine Woche später ähnlich deutlich - 43:27 stand es nach 60 Minuten.

Doch wie die Vergleiche zu den Duellen vor einem halben Jahr hinken können, das bewies das Rückspiel in Essen am vergangenen Sonntag. Mit etwas Glück und einem eiskalten Louis Bensch (20) tüteten die Tiger in letzter Sekunde doch noch den zweifachen Punktgewinn ein.

Helfen soll genau dieser Moment und dieses Gefühl auch am 1. Mai.

"Man wird uns in den ersten zehn Minuten wieder ansehen, ob wir das letzte Spiel gewonnen haben - oder eben nicht. Ich bin ganz sicher, dass so etwas dann auch in ein Spiel reinschiebt", versichert HCE-Coach André Haber (39).