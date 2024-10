HCE-Coach Haber freut sich über Leidenschaft und Teamgeist

Dresden - Nach zwei Heimniederlagen in Folge meldete sich der HCE mit einem Ausrufezeichen in Hagen zurück. Coach André Haber sieht einen Schritt in die "richtige Richtung" und freut sich über den Teamgeist seiner Mannschaft.

André Haber (38, r.) & Co. bejubeln den Sieg in Hagen. © Mathias M. Lehmann

Marino Mallwitz war mit zwischenzeitlich sechs Paraden hintereinander der sichere Rückhalt, Sebastian Greß mit 18 Scorerpunkten der Taktgeber seines Teams.

"Es dürfen gern jedes Wochenende zwei andere sein, die herausragen. Dann sind wir schwerer auszurechnen für den Gegner", so Haber.

Besonders glücklich zeigte sich der Coach mit der Tatsache, dass seine Jungs trotz der deutlichen Führung bis zum Schluss durchgezogen haben.

Das fordert er aber nicht nur in einzelnen Schlussphasen, so wie jetzt beim 39:24-Sieg in Hagen, sondern für die gesamte Saison: "Wir versuchen das auszumerzen, was nicht so gut war. Und das, was uns stark gemacht hat, versuchen wir weiter voranzutreiben. Das war ein Schritt in die richtige Richtung."