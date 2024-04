HCE hadert mit Derby-Pleite: "Am Ende bisschen bitter für uns"

Dresden - Die 28:29-Pleite in Dessau lässt sich wunderbar in drei Drittel teilen. Bis zur 9. Minute, zwischen der 10. und 50. und die letzten zehn. In der Mitte war Dresden besser und tonangebend. Davor und danach war der HCE schwach. Da vergaben die Tiger den Sieg leichtfertig. Mehr noch: Sie warfen ihn weg.