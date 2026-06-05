HCE-Heimsieg zum Saisonabschluss? Löser & Co. wollen alles reinhauen!

Dresden - "Ein, zwei auf jeden Fall", berichtet HCE -Akteur Timo Löser (26) fast bescheiden über die Anzahl der Nachrichten, die ihn vor der Partie am Samstag in der BallsportARENA gegen den Dessau-Roßlauer HV (18 Uhr) erreicht haben. Das hängt vor allem mit seiner Vergangenheit zusammen, liegt aber "auch an ein paar Kartenanfragen".

Am Samstag gibt Timo Löser (26) alles um gegen seinen Ex-Verein einen erfolgreichen Saisonabschluss zu feiern. © Lutz Hentschel

Denn das letzte Saisonspiel zwischen seinem aktuellen Arbeitgeber und seinem Ex-Verein ist längst ausverkauft. 2704 Fans wollen dabei sein, wenn die Dresdner zum letzten Mal in dieser Spielzeit um Punkte kämpfen. Dass es sich dabei auch noch um das langjährige Ostderby handelt, bringt zusätzliche Brisanz.

Extra-Motivation braucht Löser gegen seine ehemaligen Kollegen aber nicht: "Ich hatte in Dessau eine extrem intensive und auch gute Zeit, habe dort viele tolle Menschen kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet und auch außerhalb der Platte Freunde dort.

Deswegen wird das Spiel auch in zehn Jahren für mich noch besonders bleiben. Und auch in zehn Jahren wird die Motivation genauso groß sein, dass wir dieses Spiel gewinnen."