HCE mit saustarker Crunchtime: Zittersieg beim Schlusslicht

Backnang - Ein schwerer Wurf in die Arme des gegnerischen Hüters, ein technischer Fehler zum Ballverlust - nicht einmal fünf Minuten vor Abpfiff sah Viktor Petersen Norberg wie der Unglücksrabe auf Dresdner Seite aus. Doch mit Abpfiff zählte der Norweger zu den Matchwinnern beim 33:32-Auswärtssieg (15:15) gegen den HC Oppenweiler/Backnang.

HCE-Coach André Haber (vorn) und sein Team durften am Sonntag in Baden-Württemberg jubeln. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Über mindestens 55 Minuten sah man in der Murrtal-Arena nicht, dass der Gastgeber noch immer auf seinen ersten Saisonsieg wartet und der HC Elbflorenz mit einem Erfolg den Anschluss an die Aufstiegsränge halten würde.

Gerade auf kämpferischer Ebene hauten die Schwaben alles rein und waren mindestens auf Augenhöhe. Durch die zwei Norberg-Fehler stellte der Aufsteiger sogar auf 32:30 (57. Minute).

HCE-Coach André Haber brachte es in seiner Auszeit auf den Punkt: "Jetzt brauchen wir die besten dreieinhalb Minuten im Spiel. Es ist alles möglich, aber wir müssen jetzt ein Tor machen."