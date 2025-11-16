HCE mit saustarker Crunchtime: Zittersieg beim Schlusslicht
Backnang - Ein schwerer Wurf in die Arme des gegnerischen Hüters, ein technischer Fehler zum Ballverlust - nicht einmal fünf Minuten vor Abpfiff sah Viktor Petersen Norberg wie der Unglücksrabe auf Dresdner Seite aus. Doch mit Abpfiff zählte der Norweger zu den Matchwinnern beim 33:32-Auswärtssieg (15:15) gegen den HC Oppenweiler/Backnang.
Über mindestens 55 Minuten sah man in der Murrtal-Arena nicht, dass der Gastgeber noch immer auf seinen ersten Saisonsieg wartet und der HC Elbflorenz mit einem Erfolg den Anschluss an die Aufstiegsränge halten würde.
Gerade auf kämpferischer Ebene hauten die Schwaben alles rein und waren mindestens auf Augenhöhe. Durch die zwei Norberg-Fehler stellte der Aufsteiger sogar auf 32:30 (57. Minute).
HCE-Coach André Haber brachte es in seiner Auszeit auf den Punkt: "Jetzt brauchen wir die besten dreieinhalb Minuten im Spiel. Es ist alles möglich, aber wir müssen jetzt ein Tor machen."
Seine Jungs verkürzten, glichen aus und Norberg brachte die Tiger in Front. Weil Oliver Sandin mit der Schlusssirene seine einzige - aber auch wichtigste - Parade im Spiel beisteuerte, kamen die Elbestädter mit einem blauen Auge davon.
Titelfoto: Lutz Hentschel