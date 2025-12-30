Tabellenführer macht Nägel mit Köpfen: HC Elbflorenz verlängert mit Chefcoach

Dresden - Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt kannte der HC Elbflorenz in der 2. Handball -Bundesliga nur noch einen Weg: den steilen nach oben. Mit 15 ungeschlagenen Spielen in Serie steht der Verein das erste Mal in seiner Geschichte nach der Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz : Grund genug für den Klub, eine ganz wichtige Personalie zu klären: die Vertragsverlängerung von Cheftrainer André Haber (39).

André Haber (39) hat einen neuen Vertrag beim HC Elbflorenz unterschrieben. Der Coach soll bis Sommer 2028 bleiben. © Matthias Rietschel

Wie der Verein einen Tag vor Silvester mitteilte, unterschrieb der Coach ein neues Arbeitspapier, das nun bis Sommer 2028 gilt und mit Sicherheit auch für die Bundesliga Gültigkeit besitzt.

Denn an das Tor zur Eliteliga Deutschlands klopft das Team nach einer fulminanten Hinrunde nun an. Natürlich dank Haber, der seine Mannschaft dorthin entwickelt hat.

"Die Vertragsverlängerung mit André Haber ist eine bewusste Entscheidung für Kontinuität, Haltung und einen klaren Weg. Er verkörpert die Werte, für die der HC Elbflorenz stehen will: nachhaltige Entwicklung, Verlässlichkeit und einen hohen Anspruch an Professionalität – sportlich wie strukturell", sagt Vereinspräsident Uwe Saegeling (59).

Haber kam im Sommer 2023 nach einer längeren Auszeit zum ambitionierten Zweitligisten. Zuvor hatte er von Oktober 2018 bis Oktober 2022 die DHfK Leipzig in der Bundesliga trainiert, arbeitete zuvor aber schon in diversen Funktionen seit 2008 im Verein.