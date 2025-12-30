Tabellenführer macht Nägel mit Köpfen: HC Elbflorenz verlängert mit Chefcoach
Dresden - Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt kannte der HC Elbflorenz in der 2. Handball-Bundesliga nur noch einen Weg: den steilen nach oben. Mit 15 ungeschlagenen Spielen in Serie steht der Verein das erste Mal in seiner Geschichte nach der Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz: Grund genug für den Klub, eine ganz wichtige Personalie zu klären: die Vertragsverlängerung von Cheftrainer André Haber (39).
Wie der Verein einen Tag vor Silvester mitteilte, unterschrieb der Coach ein neues Arbeitspapier, das nun bis Sommer 2028 gilt und mit Sicherheit auch für die Bundesliga Gültigkeit besitzt.
Denn an das Tor zur Eliteliga Deutschlands klopft das Team nach einer fulminanten Hinrunde nun an. Natürlich dank Haber, der seine Mannschaft dorthin entwickelt hat.
"Die Vertragsverlängerung mit André Haber ist eine bewusste Entscheidung für Kontinuität, Haltung und einen klaren Weg. Er verkörpert die Werte, für die der HC Elbflorenz stehen will: nachhaltige Entwicklung, Verlässlichkeit und einen hohen Anspruch an Professionalität – sportlich wie strukturell", sagt Vereinspräsident Uwe Saegeling (59).
Haber kam im Sommer 2023 nach einer längeren Auszeit zum ambitionierten Zweitligisten. Zuvor hatte er von Oktober 2018 bis Oktober 2022 die DHfK Leipzig in der Bundesliga trainiert, arbeitete zuvor aber schon in diversen Funktionen seit 2008 im Verein.
André Haber ist vom Aufstieg mit dem HC Elbflorenz überzeugt
Seine ersten beiden Spielzeiten in Dresden waren nicht immer leicht, doch seit den Niederlagen zum Auftakt in diese Spielzeit gegen die SG BBM Bietigheim und beim HBW Balingen-Weilstetten startete sein Team eine unglaubliche Siegesserie, die bis Ende Dezember nicht mehr abriss.
So geht der HCE als Tabellenführer in die EM-Pause, die am 8. Februar mit dem Auswärtsspiel und dem Rückrundenauftakt in Bietigheim endet.
Diese Partie und auch die gegen Balingen am 14. Februar zum 20-jährigen Vereinsgeburtstag sind richtungsweisend. "Ich freue mich, über den Sommer hinaus Trainer beim HC Elbflorenz zu sein. Die Arbeit mit der Mannschaft, dem Staff und den Mitarbeitenden des Vereins sowie der Ballsportarena macht mir großen Spaß. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam den Traum vom Aufstieg in die DAIKIN Handball-Bundesliga verwirklichen können", ist Haber vom erfolgreichen gemeinsamen Weg überzeugt.
Im besten Falle will er mit allen Beteiligten im Sommer 2026 den Aufstieg in die wohl stärkste Liga der Welt feiern.
Titelfoto: Matthias Rietschel