HCE spielt sich in einen Rausch: "Ergebnis tut einfach gut"

Dresden - Das war ein bockstarker Auftritt der Tiger am Freitagabend. Im zweiten Durchgang spielte sich der HC Elbflorenz sogar in einen regelrechten "Rausch" und schickte TV Großwallstadt mit einem hochverdienten 34:22 (14:11) nach Hause .

André Habers (38) Plan ging gegen den TV Großwallstadt auf. © Lutz Hentschel

Die Dresdner erwischten einen guten Start in beide Durchgänge, was vor allem an der Verteidigung lag. "Wir haben wieder Unterstützung aus dem Tor", sagte Coach André Haber (38): "Und dann entsteht so eine Symbiose zwischen Abwehr und Torhütern, wo im Angriff beim Gegner vielleicht auch fünf Prozent genommen sind."

Sein Torhüter-Duo Robin Cantegrel (29)/Marino Mallwitz (28) hielt im Schnitt mehr als jeden dritten Wurf.

Im ersten Abschnitt konnten die Gäste den Rückstand noch gering halten. In Hälfte zwei war dann neben der guten Defensive auch das Tempo im Angriffsspiel der Tiger zu hoch für die Unterfranken. "Dann hat sich so ein Rausch entwickelt", den Habers Schützlinge durch sehenswerte Tore krönten.