Hut ab, HCE! Dritter Heimsieg in Folge - und das deutlich!

Dresden - Der HC Elbflorenz zeigte am Nikolaustag einen starken Auftritt gegen TV Großwallstadt. Mit dem verdienten und deutlichen 34:22 (14:11)-Sieg vermiesten die Tiger die Rückkehr von Ex-Kollege Nils Kretschmer nach Dresden gewaltig.

Der HC Elbflorenz war Großwallstadt haushoch überlegen so wie hier Timo Löser gegen Tobias Buck. © Lutz Hentschel

Gut geputzte Schuhe hatten die Gäste scheinbar nicht. Denn Geschenke wurden nicht nach Großwallstadt verteilt. Ganz im Gegenteil. Es wurde richtig zugepackt.

Sowohl in der Abwehr als auch im Tor der Dresdner. Das Duo Robin Cantegrel/Marino Mallwitz erlebte einen überragenden Tag, parierte insgesamt 13 Bälle.

Die Tiger führten auch deswegen fast durchgängig. Weil aber auch Gäste-Torhüter Stefan Hanemann zumindest im ersten Abschnitt mehrfach seinen Körper dazwischen bekam, ging es mit einer knappen 14:11-Führung für Elbflorenz in die Pause.

Noch besser lief es für die Heimmannschaft in Hälfte zwei: Mit einem 7:2-Lauf zogen die Dresdner endgültig davon und stellten frühzeitig alles in Richtung dritten Heimsieg in Folge.