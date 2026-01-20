Haber holt alten Bekannten: Meyer-Siebert kommt aus Ferndorf zum HCE

Dresden - Vier Tore schenkte er seinem zukünftigen Klub am 9. November beim 33:33 ein und sorgte damit für einen der wenigen Punktverluste des HC Elbflorenz in der Hinrunde. Ab Sommer geht Julius Meyer-Siebert (25), der vom TuS Ferndorf kommt, gemeinsam mit den Dresdnern auf Punktejagd.

Künftig ballt Julius Meyer-Siebert (25) für den HC Elbflorenz die Faust. © HC Elbflorenz Dresden

Einer der ausschlaggebenden Gründe, weshalb sich der 2,06-Meter-Hüne für einen Wechsel zum Tabellenführer der 2. Liga entschied, ist ein alter Bekannter.

"Dadurch, dass ich bereits in Leipzig mit André zusammengearbeitet habe, war der Draht bei der Kontaktaufnahme sehr kurz", erklärt der Rückraumspieler die Kommunikation mit seinem ehemaligen und auch zukünftigen Coach André Haber (39).

Meyer-Siebert schloss sich 2017 dem SC DHfK Leipzig an, feierte im darauffolgenden Jahr unter Haber sein Bundesliga-Debüt.

"Nach seiner Ausbildung in Leipzig hat er bei seinen weiteren Stationen wichtige Erfahrungen gesammelt und ist spürbar gereift - genau das nehmen wir wahr", sagt Dresdens Sportlicher Leiter Rico Göde (43) zur Verpflichtung.