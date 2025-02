HCE winkt Vereinsrekord! "Brennen auf zwei Punkte"

"Wir sind gut drauf, aber Nordhorn ist das auch", warnte der HCE -Coach. Denn mit fünf Siegen in Folge weist die Mannschaft von der niederländischen Grenze als einziges Team der zweiten Bundesliga eine noch bessere Serie als die Dresdner auf, die das Parkett viermal hintereinander als Gewinner verließen.

Dennoch wissen er und sein Trainer André Haber (38) ganz genau, was am heutigen Freitag auf die Tiger zukommt.

"Die Mannschaft wurde mittlerweile ganz gut ausgetauscht, es sind gar nicht mehr so viele Jungs dabei", blickte Possehl auf seine Zeit bei Nordhorn-Lingen zurück.

Deswegen ist sich der 38-Jährige sicher: "Es kommt ein richtiger Gradmesser auf uns zu." Zudem winkt ein Vereinsrekord: Zweimal war die BallsportARENA zuletzt ausverkauft. Drei Spiele in Folge gab es noch nie.

"Wir wissen, dass wir eine absolute Top-Leistung brauchen, um zu gewinnen", so Possehl: "Und wir hoffen, dass wir danach mit unseren Fans eine schöne Party feiern können." Am besten mit dem fünften Sieg in Serie im Gepäck.