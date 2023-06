Heißes Ost-Duell! Vermasselt der HC Elbflorenz Dessau den Aufstieg?

Dresden - Mit einem 35:33-Sieg bei Empor Rostock machte der HC Elbflorenz vergangene Woche endlich den Klassenerhalt perfekt. Am heutigen Freitag könnten die Dresdner Zweitliga-Handballer in einem weiteren Ost-Duell beim Dessau-Roßlauer HV das Zünglein an der Waage in Sachen Aufstieg in die 1. Bundesliga spielen.