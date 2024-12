"Herzschlag-Finale" vor voller Hütte: HCE gewinnt letztes Heimspiel des Jahres!

Dresden - Was für eine enge und intensive Partie! Getragen von einer ausverkauften Halle siegte der HC Elbflorenz beim letzten Heimspiel des Jahres 24:23 (13:11) gegen Hüttenberg.

Julius Dierberg (l.) traf fünf Sekunden vor Schluss zum umjubelten HCE-Sieg. © Matthias Rietschel

2704 Zuschauer in der ausverkauften BallsportARENA bekamen ein höchst spannendes Handballspiel geboten.

Auf Dresdner Seite überragte Robin Cantegrel, der teilweise äußerst spektakulär fast die Hälfte aller Würfe parierte.

Eng war es, weil die Tiger erst mit Verspätung ihren Spielwitz gegen die hohe und aggressive Deckung der Hüttenberger fanden. Sinnbildlich dafür stand ein verwandelter Kempa-Trick von Mindaugas Dumcius (24. Minute).

Dazu erwischte Timo Löser einen starken Tag. Er traf bereits in den ersten 30 Minuten siebenmal, am Ende waren es zehn Tore, so auch zum 13:11-Pausenstand.