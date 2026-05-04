04.05.2026 07:18 "Historisch" schlechter Angriff! HCE verballert letzte Chance

Der HCE hat mit der Peinlich-Pleite gegen die HSG Krefeld Niederrhein die Chance auf den Aufstieg verspielt.

Von Tim Schölzel

Dresden - Die Reaktionen der Tiger nach der bitteren 27:28-Pleite gegen die HSG Krefeld Niederrhein sprachen Bände. Der verletzte Ivar Stavast (28) saß hinter der Wechselbank und starrte ins Leere, Kapitän Sebastian Greß (31) ließ seinem Frust freien Lauf und donnerte eine Trinkflasche auf den Hallenboden. Die Enttäuschung in der BallsportARENA war greifbar.

Sebastian Greß (31, M.) scheiterten gegen Krefeld an der eigenen Abschlussquote - und am starken Torhüter Pau Guitart (29, r.). © Lutz Hentschel Der Plan für den Start ins Wochenende war eigentlich ein ganz anderer: Heimsieg gegen den Drittletzten, auf zwei Punkte an Balingen ranschieben und Druck auf die beiden Konkurrenten im Aufstiegsrennen ausüben. Dieses Vorhaben ging allerdings gehörig schief. "Wir haben zu viele Bälle verworfen", machte Greß die eigene Chancenverwertung für die Schlappe verantwortlich. 31 eigene Angriffe brachte er mit seinem Team nicht im gegnerischen Tor unter - bei nur 27 erzielten Toren. Sowohl der Schnitt von unter 50 Prozent Angriffseffizienz als auch die Gesamtzahl der geworfenen Tore sind absolut untypisch für die Elbestädter, die auf die Saison gesehen fast 34 Treffer pro Partie warfen.

Peinlich-Pleite gegen Kellerkind Krefeld: Dresdner Aufstiegs-Traum geplatzt