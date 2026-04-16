Im Saisonendspurt: Das spricht für Elbflorenz, das dagegen!

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Sieben Runden für den HC Elbflorenz, um einen der beiden Aufstiegsplätze zurückzuerobern. Das spricht im Saisonendspurt für die Tiger, das gegen den Aufstieg!

Von Tim Schölzel

Dresden - Sieben Runden sind noch zu gehen. Sieben Runden für den HC Elbflorenz, um einen der beiden Aufstiegsplätze von der SG BBM Bietigheim oder dem HBW Balingen-Weilstetten zurückzuerobern. Vier Zähler müssen sie dafür auf den Tabellen-2. Balingen aufholen. Das spricht im Saisonendspurt für die Tiger, das gegen den Aufstieg!

In den kommenden Wochen fällt die Entscheidung im Aufstiegsrennen. Für den großen Jubel bei den Tigern spricht unter anderem das Restprogramm der Aufstiegsanwärter.
In den kommenden Wochen fällt die Entscheidung im Aufstiegsrennen. Für den großen Jubel bei den Tigern spricht unter anderem das Restprogramm der Aufstiegsanwärter.  © Lutz Hentschel

"Wir hatten eine coole Crunchtime", sagte HCE-Coach André Haber (39) rückblickend auf den Erfolg in Ferndorf.

Genau hier hat sein Team im Vergleich zur Vorsaison den größten Sprung gemacht. Denn in dieser Phase fehlte den Tigern hintenraus zu häufig der Punch.

Das ist diese Spielzeit anders. Bei 14 Partien der Elbestädter fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Neun Mal krallten sie sich den Sieg, in engen Spielen gab es nur drei Niederlagen bei zwei Unentschieden.

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Das Problem: Die beiden Kontrahenten stehen hier in wenig nach. Bietigheim machte in der Crunchtime 13:3 Punkte klar, Balingen 8:4.

HC Elbflorenz hat das vermeintlich leichtere Restprogramm

Für die Entwicklung in der Crunchtime gibt es von HCE-Coach André Haber (39) einen klaren Daumen nach oben.
Für die Entwicklung in der Crunchtime gibt es von HCE-Coach André Haber (39) einen klaren Daumen nach oben.  © Lutz Hentschel

Freitag begrüßt der HCE Schlusslicht HC Oppenweiler/Backnang in der BallsportARENA (19 Uhr) - nicht das einzige Kellerkind, gegen das die Dresdner noch ran müssen.

Im Schnitt liegen die sieben Gegner in der finalen Phase auf Rang 13,4. Die Gegner von Bietigheim und Balingen sind im Schnitt auf Platz 9,1 bzw. 9,3. Und: Am letzten Spieltag treffen die beiden aufeinander, nehmen sich die Zähler gegenseitig weg.

Bis dahin muss aber noch etwas passieren, sonst ist der Ausgang der Partie egal. Sonderlich viel spricht dafür nicht, dass einer der beiden noch so viel auslässt. Seit dem Re-Start nach der EM holte Bietigheim drei der möglichen Punkte nicht, Balingen sogar nur zwei.

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Für Haber & Co. gab es vier Pleiten. Unabhängig davon ändert sich für Ferndorf-Matchwinner Viktor Petersen Norberg (26) nichts: "Wir haben den Fokus auf dem nächsten Spiel. Am Ende der Saison schauen wir, wo wir stehen."

Titelfoto: Lutz Hentschel

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