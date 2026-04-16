16.04.2026 08:44 Im Saisonendspurt: Das spricht für Elbflorenz, das dagegen!

Sieben Runden für den HC Elbflorenz, um einen der beiden Aufstiegsplätze zurückzuerobern. Das spricht im Saisonendspurt für die Tiger, das gegen den Aufstieg!

Von Tim Schölzel

Dresden - Sieben Runden sind noch zu gehen. Sieben Runden für den HC Elbflorenz, um einen der beiden Aufstiegsplätze von der SG BBM Bietigheim oder dem HBW Balingen-Weilstetten zurückzuerobern. Vier Zähler müssen sie dafür auf den Tabellen-2. Balingen aufholen. Das spricht im Saisonendspurt für die Tiger, das gegen den Aufstieg!

In den kommenden Wochen fällt die Entscheidung im Aufstiegsrennen. Für den großen Jubel bei den Tigern spricht unter anderem das Restprogramm der Aufstiegsanwärter. © Lutz Hentschel "Wir hatten eine coole Crunchtime", sagte HCE-Coach André Haber (39) rückblickend auf den Erfolg in Ferndorf. Genau hier hat sein Team im Vergleich zur Vorsaison den größten Sprung gemacht. Denn in dieser Phase fehlte den Tigern hintenraus zu häufig der Punch. Das ist diese Spielzeit anders. Bei 14 Partien der Elbestädter fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Neun Mal krallten sie sich den Sieg, in engen Spielen gab es nur drei Niederlagen bei zwei Unentschieden. HC Elbflorenz Vorzeitiges Ostergeschenk für den HCE: Das hat dem Team Sicherheit gegeben Das Problem: Die beiden Kontrahenten stehen hier in wenig nach. Bietigheim machte in der Crunchtime 13:3 Punkte klar, Balingen 8:4.

HC Elbflorenz hat das vermeintlich leichtere Restprogramm