Kein neuer Vertrag! Pehlivan muss HCE verlassen

Dresden - Mitten in die Länderspielpause platzte der HC Elbflorenz mit einer Bombe! Der Dresdner Aufstiegskandidat trennt sich nach der Saison von Leistungsträger Doruk Pehlivan (27).

Doruk Pehlivan (27, M.) ist einer der Leistungsträger im Kader von André Haber. Doch nach der Saison trennen sich die Wege. © IMAGO/Matthias Rietschel

"Im Rahmen unserer Planungen für die kommende Saison haben wir die Entscheidung getroffen, den auslaufenden Vertrag im Sommer nicht zu verlängern", erklärte der Sportlicher Leiter des HCE, Rico Göde (43).

Das verwundert. Der 2,01 Meter große Rückraumspieler gilt mit seiner körperlichen Präsenz, der Durchschlagskraft im Angriff und seiner Stabilität in der Abwehr als eine feste Säule beim HCE.

Nach der Verpflichtung von Timo Löser (26) lag der Fokus des türkischen Nationalspielers zwar auf der Abwehrarbeit, aber seit der Verletzung von Löser, sind auch seine Offensiv-Qualitäten gefragt und Pehlivan liefert.

"Das ist so oder so die Rolle, die ich mir wünsche. Das war auch meine Rolle in meiner ersten Saison", so der 27-Jährige noch am Sonntag nach dem Duell gegen Coburg.

"Seit Timo hier ist, haben wir eine etwas andere Verteilung. In der Abwehr konnte ich meiner Mannschaft noch mehr helfen. Aber ich war in jedem Spiel bereit, auch in der Offensive mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, dass ich diese Chance in den letzten Wochen nicht schlecht genutzt habe und wünsche mir, dass ich diese Rolle auch in Zukunft einnehmen kann."