Klare Führung weggeworfen: HCE verschenkt zwei sichere Punkte!

Ludwigshafen am Rhein - Als Marino Mallwitz 15 Minuten vor Schluss vom eigenen Tor aus in die Eulen-Kiste zum 23:19 traf, glaubte wohl keiner der knapp 1500 Zuschauer in Ludwigshafen mehr daran, dass Dresden geschlagen mit 29:31 (15:13) als Verlierer das Parkett verlassen würde.