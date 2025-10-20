Müssen wir beschützen": HC Elbflorenz feiert historischen Sieg!

Trainer André Haber (39) war sichtlich zufrieden. © Matthias Rietschel

"Wir sind gerade die Mannschaft, die mit ganz viel Flow und Selbstverständnis spielen darf. Das kann man auf der Platte sehen", schwärmte HCE-Coach André Haber (39).



"Ich bin stolz, mit welcher Konsequenz und Energie die Mannschaft spielt. Das ist eine wunderschöne Momentaufnahme, die müssen wir genießen und beschützen."



Was den Sieg diesmal so besonders macht: Nicht die Offensive, die ohnehin ligaweit gefürchtet ist, war maßgeblich für den Erfolg verantwortlich.

Es war die Abwehr, die zuletzt als wacklig galt, die gegen Nordhorn wie eine Mauer stand. Nur 22 Gegentore, so wenig hat das Haber-Team in dieser Saison noch nie kassiert.