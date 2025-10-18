Tiger nicht mehr zu zähmen: Mallwitz pariert HC Elbflorenz zum sechsten Sieg in Serie

Dresden - Die Siegesserie des HC Elbflorenz geht ungebremst weiter. Auch die HSG Nordhorn-Lingen kann die Dresdner nicht stoppen. Mit dem 34:22 (18:11) fahren die Tiger ihren sechsten Ligasieg in Serie ein.

Marino Mallwitz zeigte am Samstagabend gegen Nordhorn-Lingen eine überragende Leistung. © Matthias Rietschel

Schon der Start in die Partie lief für den HCE phänomenal. Die beste Offensive der Liga machte genau da weiter, wo sie aufgehört hatte.

Auf der anderen Seite der Platte machte HCE-Keeper Marino Mallwitz schon früh klar, dass heute keiner so einfach an ihm vorbeikommt. Er hielt direkt zwei Bälle und leitete den 4:0-Lauf der Dresdner ein.

Besonders sehenswert ein Kempa über das ganze Feld. Nach starker Abwehrarbeit in der Anfangsphase schickte Mallwitz Linksaußen Julius Dierberg auf Reisen, der den Ball in der Luft fing und direkt ins Tor nagelte (5:1, 6.).

Auch im Anschluss ließen die Tiger nicht locker. In der ersten Hälfte brachte vor allem die HCE-Abwehr die Gäste aus Nordhorn ordentlich ins Schwitzen. Allen voran Marino Mallwitz, der nach den ersten 30 Minuten bei sechs Paraden stand.

Er hielt genauso wie sein HCE-Torwart-Kollege Robin Cantegrel einen Siebenmeter (24.). So schafften es die Gastgeber aus Dresden, noch vor der Pause auf sieben Tore davonzuziehen.