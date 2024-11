Nächste Stütze langfristig gebunden! HCE verlängert auch mit Oliver Seidler

Soll bis zum Juni 2027 noch viele Tore für den HC Elbflorenz werfen: Oliver Seidler (25). © Lutz Hentschel

Und in diese nun zweieinhalb Jahre geht er mit einem großen Anspruch: "Ich habe das ganz klare Ziel in der 1. Liga zu spielen - und das am liebsten mit Dresden. Die Voraussetzungen sind optimal und auch das Gesamtpaket passt - wir können das schaffen", sagt der Kreisläufer.

"Darum habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, meinen Vertrag zu verlängern und alles dafür zu tun, dass wir hier gemeinsam etwas Großes erreichen können."

Für die Tiger ist das ein wichtiger Schritt, die Mannschaft weiter nach vorn zu bringen.