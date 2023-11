Serie gerissen! HC Elbflorenz verliert knapp beim Tabellenführer

Bietigheim - Der HC Elbflorenz hat dem Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga Paroli geboten, stark gespielt, aber ihn nicht geärgert. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Nach drei Siegen in Folge verlor Dresden am heutigen Samstagabend bei der SG BBM Bietigheim mit 34:35 (18:18).

Mit der Zeit bekam der HCE aber große Probleme mit der schnellen Mitte. Nach eigenen Treffern dauerte der Rückzug häufig zu lange - und das bis zur letzten Sekunde! Mit den folgenden Tempogegenstößen erzielte die SG allein in der ersten Hälfte sechs Tore.

Immer wieder kam die Dresdner Defensive bei Tempogegenstößen der Bietigheimer zu spät. © imago/Pressefoto Baumann

Die zweite Hälfte begann zerfahren, beide Teams erlaubten sich (zu) viele technische Fehler. Erst nach 3:49 Minuten traf Vincent Klepp zum 19:18 für den HCE.

Dresden konnte aus der Verunsicherung der Gastgeber aber keinen Nutzen ziehen, ließ eine Zwei-Tore-Führung liegen, fing sich danach drei Gegentore in Folge und machte Bietigheim wieder stark.

Unglücklich auch die Aktion nach dem 21:19 (38.) für die SG. Nils Kretschmer war frei durch, setzte zum Wurf an und wurde durch die Sirene für die eigene Auszeit gebremst.

Da aber auch Bietigheim nicht mehr mit so viel Tempo wie noch in den ersten 30 Minuten spielte, blieb die Partie eng, 23:23 (41.). In der Folge legten die Schwaben zwei Tore vor, die Sachsen verkürzten stets auf eins.

Mit 29:27 für die Heimmannschaft ging es in die letzten zehn Minuten. Der Zwei-Tore-Vorsprung stand auch noch in der 55. Minute - 31:29.

Es war extrem spannend, der HCE konnte durch Jonas Thümmler, Sebastian Greß und Ivar Stavast immer wieder verkürzen, aber Bietigheim traf eben auch. Daher reichte es nicht mehr. Schade!