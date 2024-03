Starke Partie: Elbflorenz holt einen Punkt, und es war sogar noch mehr drin!

Dresden - Ein atemberaubendes Spiel fand keinen Sieger. Der HC Elbflorenz und der TuS Lübbecke lieferten sich vor 2578 Zuschauern in der BallsportArena einen Fight auf ganz hohem Niveau. Am Ende stand es 32:32 (17:16).

Ivar Stavast (r.) steuerte sieben Tore zum Punktgewinn bei. © Lutz Hentschel

Dresden lief in der ersten Hälfte hinterher, was aber nur aufs Ergebnis bezogen war. Der HCE spielte in der Offensive ganz stark, hatte in Ivar Stavast (5 Tore) seinen besten Mann auf der Platte.

Allerdings war Lübbecke genauso gut aufgelegt, agierte ebenfalls fehlerfrei vorm Tor. Daher sahen die Fans ein temposcharfes Spiel mit vielen Toren.

Heißt auf der anderen Seite auch: Die Defensive passte nicht richtig. "Wir brauchen eine Abwehr, vorn agieren wir sehr gut", sagte HCE-Trainer André Haber bei seiner Auszeit von 10:11 (19.) daher auch.



Der TuS lag immer ein Tor vorn, der HCE zog nach. So ging das bis zum 15:16 nur 23 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte. Dann glich Lukas Wucherpfennig aus, den folgenden Angriff vergab Lübbecke. Max Mohs schickte Vincent Klepp lang - 17:16. Das Momentum lag auf Dresdner Seite.