Starker Cantegrel hält Sieg fest: Zuschauer peitschen HCE zum ersten Heimerfolg!

Dresden - Dass nur 1500 Zuschauer in der Halle waren, lag sicher an anderen Veranstaltungen in Dresden und den chaotischen Verkehrsbedingungen. Die BallsportArena lag am Samstag auf einer gesperrten Insel, die nur schwer erreichbar war. Die Anwesenden sahen allerdings großen Sport, einen 33:28-Sieg des HCE gegen Hamm und einen überragenden Robin Cantegrel.