Tiger vernaschen Vinnhorst: HCE feiert ersten Heimsieg des Jahres!

Dresden - Die Revanche ist geglückt! Am heutigen Sonntag feierte der HC Elbflorenz deutliche Rache gegen den TuS Vinnhorst und zugleich den ersten Heimsieg des Jahres 2024 - im dritten Anlauf.

"Allerdings haben wir in der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen gekleckert, mit ein paar Ungenauigkeiten im Passspiel. Das war etwas ärgerlich, aber darüber will ich mich heute nicht weiter beschweren."

"Wir haben genau das gemacht, was wir wollten. Wir sind mit viel Energie ins Spiel gekommen", befand Coach André Haber.

Obwohl der Tabellenvorletzte zumindest bis zur 20. Minute gut mithielt. Beim Stand von 9:8 eröffnete dann aber Lukas Wucherpfennig per Siebenmeter Dresdens 7:1-Punktelauf bis zur Halbzeitpause.

"Die Jungs haben es nicht vergessen", sagte HCE-Sportchef Rico Göde vielsagend vor der Partie, angesprochen auf die Hinspiel-Niederlage (29:32) . Im Rückspiel feierten seine Tiger mit 2786 Fans in der BallsportArena ein souveränes 29:20 (15:10) - Zuschauerrekord in dieser Saison.

Doruk Pehlivan (o.) und seine Kollegen schweben auf einer Erfolgswelle. © Lutz Hentschel

Fünf Tore Vorsprung nach den ersten 30 Minuten, neun nach den vollen 60, weil beim HCE vieles richtig gut klappte und der TuS an der starken Defensive scheiterte.

Das lag auch mit an Keeper Marino Mallwitz, der im zweiten Durchgang sein Paradenkonto (12) mächtig nach oben schraubte. Wucherpfennig war mit fünf Treffern bester Werfer, obwohl er sogar zwei seiner vier Siebenmeter liegen ließ.

Zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung sogar auf zwölf Tore an (55., 28:16 durch Jonas Thümmler).

In den letzten fünf Minuten ließ die Konzentration allerdings etwas nach. Egal, fünf Spiele sind die Tiger inzwischen unbesiegt (vier Siege).

Haber: "Das ist in so einer starken Liga alles andere als selbstverständlich. Wir wollten mit attraktivem Handball viele Zuschauer in die Halle locken. Das ist uns gelungen!"