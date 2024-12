Vor 2700 Fans! Knackt der HCE die harte Nuss?

Zusätzliche Motivation und Unterstützung für die Mannschaft: Erstmals in dieser Saison ist die BallsportARENA mit mehr als 2700 Zuschauern ausverkauft. Für den lange verletzten Timo Stoyke (23) ist es erst das zweite Heimspiel. "Mir fehlen noch gewisse Abläufe. Aber ich nehme gern alles an Spielzeit mit, was geht. Eine ausverkaufte Halle spornt da extrem an."