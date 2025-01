WM-Pause gut genutzt: HCE feiert Kantersieg gegen Erstligisten

Dresden - Die Weltmeisterschaft geht langsam in die heiße Phase, aber auch beim HC Elbflorenz wird es in der Vorbereitung zur Zweitliga-Rückrunde langsam ernst.

Julius Dierberg (32, r.) zeigte sich im ersten Testspiel in Torlaune und erzielte neun Treffer. (Archivbild) © Matthias Rietschel

Während Ivar Stavast (27) mit den Niederlanden im Kampf ums WM-Viertelfinale einen Dämpfer gegen Frankreich hinnehmen musste (28:35), schuften seine Vereinskollegen in Dresden weiter für den Rückrundenstart.

Neben Kraft- und Athletik-Einheiten legt Coach André Haber (38) im Spielerischen den Fokus auf "einfache Tore und Stabilität. Wir wollen Situationen so vorbereiten, dass wir in die Positionen kommen, in denen wir uns wohlfühlen", sagte der 38-Jährige.

"Stabil bleiben unter Stress", das klappte in der Hinrunde zu selten.

"Wer am stabilsten spielt, steht am Ende des Tages am weitesten oben. Genau dort müssen wir ansetzen", meinte Haber. Seine Jungs deuteten die Richtung mit den Siegen gegen Hüttenberg (24:23) und Konstanz (37:32) im Hinrunden-Endspurt bereits an.

"Wir schauen jetzt viel auf uns", machte der HCE-Coach klar: "Was wollen wir machen? Was hat gut geklappt? Was hat noch nicht so gut geklappt?"