"Zweite Heimat gefunden": HCE verlängert mit Leistungsträger

Dresden - Gute Nachrichten in der Winterpause: Der HC Elbflorenz hat den Vertrag mit Torhüter Robin Cantegrel (30) vorzeitig verlängert. Der Franzose unterschrieb für zwei weitere Jahre, sein neuer Vertrag läuft bis 2028.

Torhüter Robin Cantegrel (30, l.) bleibt bis 2028 in Dresden. © HC Elbflorenz Dresden

Seit Sommer 2024 läuft Cantegrel für die Dresdner auf und entwickelte sich schnell zu einem verlässlichen Rückhalt: Schon in seiner Debütsaison lieferte er mit einer Paradenquote von 31,6 Prozent den Bestwert aller Torhüter der 2. Handball-Bundesliga auf.

Auch in dieser Spielzeit überzeugt der 30-Jährige im Duo mit Marino Mallwitz (29) und trägt so entscheidend dazu bei, dass sich der HCE auf Kurs Bundesliga-Aufstieg befindet.

"Ich freue mich sehr, meinen Vertrag hier in Dresden um zwei weitere Jahre zu verlängern. Ich habe im Verein und in der Stadt meine zweite Heimat gefunden und bin stolz, Teil dieses Teams zu sein", betonte der Franzose bei der Vertragsverlängerung.

Sein Fokus ist klar: "Ich werde alles dafür geben, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Das Vertrauen innerhalb der Mannschaft sowie mit dem Trainer- und Betreuerstab ist gewachsen, und ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommenden Jahre."