Bitter! SC DHfK verspielt Führung: Nächster Rückschlag im Abstiegskampf

Leipzig/Stuttgart - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller erneut verpasst. Das Team von Trainer Frank Carstens unterlag beim TVB Stuttgart knapp mit 32:33 (17:14).

William Bogojevic (M.) war mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK. Für den Sieg gereicht hat es trotzdem nicht. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Vor 4532 Zuschauern war William Bogojevic mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK, der nun bei 3:27 Punkten steht.

Die Leipziger starteten fahrig in die Partie und gerieten auch wegen vieler technischer Fehler mit 6:8 (14. Minute) in Rückstand.

In der Folge gewannen die Gäste im Angriff aber immer mehr an Sicherheit und fanden gute spielerische Lösungen gegen die TVB-Defensive.

Bis zur Pause wandelten die Carstens-Schützlinge den Rückstand in eine verdiente Drei-Tore-Führung um.

Lange behauptete der Tabellenletzte seinen Vorsprung, ehe Stuttgart mit einem 6:2-Lauf eine 31:30-Führung (55.) eroberte. Die Gäste fingen sich wieder und kamen durch Blaer Hinriksson zum 32:32-Ausgleich (57.).