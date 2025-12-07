Bitter! SC DHfK verspielt Führung: Nächster Rückschlag im Abstiegskampf

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller erneut verpasst.

Von Siegmund Dunker

Leipzig/Stuttgart - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller erneut verpasst. Das Team von Trainer Frank Carstens unterlag beim TVB Stuttgart knapp mit 32:33 (17:14).

William Bogojevic (M.) war mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK. Für den Sieg gereicht hat es trotzdem nicht. (Archivbild)
William Bogojevic (M.) war mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK. Für den Sieg gereicht hat es trotzdem nicht. (Archivbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Vor 4532 Zuschauern war William Bogojevic mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK, der nun bei 3:27 Punkten steht.

Die Leipziger starteten fahrig in die Partie und gerieten auch wegen vieler technischer Fehler mit 6:8 (14. Minute) in Rückstand.

In der Folge gewannen die Gäste im Angriff aber immer mehr an Sicherheit und fanden gute spielerische Lösungen gegen die TVB-Defensive.

Bis zur Pause wandelten die Carstens-Schützlinge den Rückstand in eine verdiente Drei-Tore-Führung um.

Lange behauptete der Tabellenletzte seinen Vorsprung, ehe Stuttgart mit einem 6:2-Lauf eine 31:30-Führung (55.) eroberte. Die Gäste fingen sich wieder und kamen durch Blaer Hinriksson zum 32:32-Ausgleich (57.).

In der hektischen Schlussphase hatten aber die Stuttgarter das letzte Wort. Ex-Nationalspieler Kai Häfner nutzte 27 Sekunden vor Ende einen Abstimmungsfehler der Leipziger zum 33:32-Siegtor.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

