Leipzig fordert Gummersbach und sendet ein ernstzunehmendes Lebenszeichen

Gummersbach - In einer ausverkauften Schwalbe-Arena unterlag der SC DHfK Leipzig am Samstagabend dem VfL Gummersbach mit 34:27. Auch wenn die Grün-Weißen im ersten Durchgang nicht zu überzeugen vermochten, spielten sie in der zweiten Hälfte stark auf, kämpften sich zurück und sendeten damit ein ernstzunehmendes Lebenszeichen im Ringen gegen den VfL.

Nationalspieler Julian Köster vom VfL Gummersbach setzte seinen Kreisläufer Elidi Vidarsson im ersten Durchgang immer wieder erfolgreich in Szene. © IMAGO / Beautiful Sports

Der neue Coach der Sachsen, Frank Carstens, vertraute zu Beginn auf Khairi, Krzikalla und Mrkva.

Die ersten Minuten wirkten die Leipziger strukturiert und behaupteten sich gegen einen vor heimischer Kulisse ungeschlagenen VfL.

Doch vier technische Fehler in Serie brachten sie früh aus dem Tritt. Gummersbach nutzte diese Phase und zog mit einem Sechs-Tore-Lauf auf vier Treffer (8:4) davon. Bereits nach 13. Minuten sah sich Carstens gezwungen, eine Auszeit zu ziehen und seine Jungs zur Ordnung zur rufen.

Erst in der 17. Minute gelang dem DHfK nach fast zehn Minuten ohne eigenes Tor der fünfte Treffer. Doch die Grün-Weißen arbeiteten sich zurück in die Partie und verkürzten zeitweise auf einen 13:9 Rückstand. Immer wieder gelang es Gummersbach, das Passspiel der Leipziger zu stören und erfolgreiche Gegenstöße zu laufen. Mit einer Führung von 19:12 für die Hausherren ging es in die Kabine.