Leipzig erringt wichtiges Unentschieden bei Carstens-Heimdebüt
Leipzig - Der SC DHfK Leipzig hat dem TSV Hannover-Burgdorf am Sonntagnachmittag mit 27:27 (13:13) die Stirn geboten und sichert sich somit einen Punkt beim ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer Frank Carstens. Ein entscheidender Baustein dieses Erfolgs: Domenico Ebner!
Den Leipzigern gelang ein stabiler Einstieg in das Spiel gegen die Recken aus Niedersachsen: Gleich in der ersten Minute entschärfte Ebner einen 7-Meter und ermöglichte es seinem Team im Gegenzug, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen.
Die Stimmung war von Beginn an grandios - die Arena bebte und das lag nicht nur an den für die Mission Klassenerhalt reaktivierten Klatschpappen.
Zunächst entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, bevor die Leipziger ab der 10. Minute etwas ins Straucheln gerieten. Carstens zog daraufhin umgehend das Time-Out, und sortierte sein Team neu.
Nach 15 Minuten stand es 7:5 für die Gäste. Besonders die effektive Defensivarbeit des TSV stellte die Grün-Weißen vor eine enorme Herausforderung. In der 16. Minute entschärfte Ebner dann seinen dritten 7-Meter. Die Gemüter beider Teams erhitzten sich zusehends, mit vollem Körpereinsatz wurde um jeden Ball erbittert gekämpft. In der 19. Minute blieb Ahmed Khairi nach einer Offensivaktion verletzt liegen - bitter, hatte der ägyptische Nationalspieler bis dato eine beeindruckende Leistung gezeigt.
In der 26. Minute ging der SC DHfK dann mit 12:11 in Führung, eingeleitet wurde dies dabei erneut durch eine blitzschnelle Parade von Ebner. Mit einem Stand von 13:13 ging es in die Halbzeitpause. Hier war alles möglich!
Körperbetonter Nerven-Krimi in der zweiten Spielzeit
Nach dem Wiederanpfiff gelang es den Leipzigern, an ihren souveränen Auftritt aus der ersten Hälfte anzuknüpfen.
Besonders die Spielfeldüberquerung in der Rückwärtsbewegung klappte deutlich besser als zuletzt. In der 38. Minute wurde Lucas Krzikalla nach einem Defensivfoul bedauerlicherweise mit Rot beim Stand von 15:15 vom Platz gestellt.
Kurz konnte Hannover-Burgdorf daraufhin auf drei Treffer davonzuziehen, doch die Leipziger kämpften sich zurück ins Spiel.
Fünf Minuten vor Ende schien beim Stand von 25:24 für den TSV noch alles möglich für das Team aus der Messestadt. Kaum jemanden hielt es bei diesem Krimi noch auf dem Sitz. Am Ende scheiterte Leipzig beim letzten Wurf, erkämpfte sich jedoch mit 27:27 einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Weiter so!
Titelfoto: Beautiful Sports