Carstens zum ersten Punkt im ersten Heimspiel: "Für uns zählt alles, was wir kriegen können"

Leipzig - Es war ein Krimi, der am Sonntagnachmittag starke Nerven von den Fans des SC DHfK Leipzig verlangte: Mit 27:27 (13:13) trennte man sich von den Recken aus Hannover und bot dem Europapokalteilnehmer über die gesamte Spielzeit die Stirn. Nur wenige Kleinigkeiten trennten die Grün-Weißen gar vom ersten Liga-Sieg der Saison - und das auch noch beim Heimdebüt des neuen Trainers, Frank Carstens .

Leipzigs Blær Hinriksson (M.) kam am Ende der Begegnung auf fünf Treffer. © PR/SC DHfK Leipzig/Klaus Trotter

"Das ist die Moral, die wir dazugewonnen haben in den letzten Tagen", lobte Carstens sein Team nach der Begegnung. "Eine ganz starke Kampfkraft, ganz starke Leistung auch von Spielern, die dann von der Bank gekommen sind. Für uns zählt alles, was wir kriegen können."

Einer machte während des Spiels gegen seinen Ex-Verein dabei besonders auf sich aufmerksam: Leipzigs Torwart Domenico Ebner entschärfte alleine im ersten Durchgang gleich drei 7-Meter und konnte im Spielverlauf mit 12 Paraden glänzen.

"Es ist schön, dass wir diesen Punkt heute hier feiern können, bei all den Schwierigkeiten und Nackenschlägen, durch die die Mannschaft in den letzten Wochen durchmusste", sagte Ebner im "Dyn"-Interview nach Spielende. "Auch weil wir zu Hause noch keinen Punkt geholt hatten, fühlt sich das mehr wie ein Sieg an. Aber es gilt jetzt, weiterzumachen und sich nicht auszuruhen."